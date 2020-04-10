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Актер Павел Прилучный избил свою жену

прилучнийПопулярный актер сериалов,который запомнился зрителям по роли в сериале «Мажор»,от безделья и пьянства начал сходить с ума.

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. По словам артистки, пьяный супруг избил ее.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте на хер».

Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», — сказала Муцениеце, после чего расплакалась.

«Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы добавила женщина.

Tags: , , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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