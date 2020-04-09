Апрель 9th, 2020

Знаменитый актер Аллен Гарфилд умер от коронавируса

Звезда американского кинематографа второй половины XX века Аллен Гарфилд умер в результате осложнений, возникших из-за коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили голливудские СМИ после общения с сестрой актера, Лоис Гурвиц.

Также о смерти Гарфилда написала актриса Рони Блейкли, которая играла роль его жены в фильме Нэшвилл (1975).

Аллен Гарфилд начал сниматься в кино после 30 лет. Его любили режиссеры Вуди Аллен, Роман Полански и Вим Вандерс.

Часть своей жизни Гарфилд работал преподавателем. Одним из его учеников на режиссерских курсах был Квентин Тарантино.

Аллен Гарфилд снимался в кинофильмах «Положение вещей», «Бананы», «Девятые врата», Когда наступит конец света.