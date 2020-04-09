Апрель 9th, 2020

Западные банки спрогнозировали дальнейший обвал рубля

Рубль может снова оказаться под давлением в этом квартале, тогда как во втором полугодии имеет шанс частично отыграть свои потери, считают аналитики ING Groep NV и DZ Bank AG.

С начала апреля рубль остановил обвал и показывает одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков, укрепившись к доллару почти на 4% на фоне признаков замедления пандемии коронавируса в мире и предположений о новой сделке ОПЕК+ по сокращению добычи на экстренной встрече.

«Оптимизм на фоне ожиданий сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки может оказаться недолговечным, так как влияние Covid-19 на перспективы экономики сохраняется, и падение спроса на сырье может быть более глубоким — 25-35 миллионов баррелей, — говорит главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. — Все сырьевые валюты могут столкнуться с новым раундом давления позднее в этом квартале, и рубль не станет исключением — при цене Brent в $20 за баррель курс вернется в диапазон 80-85 за доллар».

По словам Долгина, во втором полугодии, после эпидемии, спрос на активы развивающихся стран и цены на нефть должны восстанавливаться, что вернет курс валюты РФ к фундаментально справедливым уровням 70-75 за доллар. Возросшая корреляция рубля с ценами нефти должна снизиться, так как негативный эффект на платежный баланс будет компенсирован за счет снижения импорта и сокращения дивидендов, перечисляемых за рубеж, добавил он.

«Это оставляет рублю хороший шанс восстановиться, даже если цены на нефть этого не сделают», — сказал Долгин.

Корреляция рубля с ценами на нефть резко выросла в последние недели и держится вблизи пика с 2016 года. Валюта РФ будет под давлением в этом квартале, но к его концу курс может составить 75 за доллар, тогда как цена нефти стабилизируется, говорит старший аналитик DZ Bank Сандра Стриффлер.

Прогнозы DZ Bank и ING по рублю оказались наиболее точными среди других банков в первые три месяца года — период резкого роста волатильности курса из-за мировой эпидемии и обвала рынка сырья, когда Минфину РФ пришлось перейти к продажам валюты вместо ее покупок по бюджетному правилу.

Неожиданно открытая ценовая война на нефтяном рынке вместе с распространением коронвируса по всему миру и его негативными последствиями для экономики — все это в очередной раз сместило более сильный акцент на цены нефти, отмечает Стриффлер. Курс рубля на конец года ожидается в районе 70 за доллар, добавила аналитик DZ Bank.

«Глобальное неприятие риска должно несколько ослабнуть, тогда как в мире появятся признаки того, что экономика достигла дна», — написала Стриффлер по электронной почте.