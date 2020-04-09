Апрель 9th, 2020 ВВС: коронавирус убивает черное население Америки





Newsru.co.il передает: Данные статистики департамента здравоохранения Чикаго, штат Иллинойс, свидетельствуют о резком взлете количества зараженных коронавирусом среди черного населения города. Хотя чернокожие составляют лишь треть от общего числа горожан, на их общину приходится половина случаев заражения и 70% смертей от COVID-19.



Примерно так же обстоят дела в городах Детройт, Милуоки, Новый Орлеан и Нью-Йорк, пишет во вторник, 7 апреля, сайт новостной службы ВВС.



Эта диспропорция наблюдается по всему штату Иллинойс, где на чернокожих, составляющих 14% населения, приходится 41% смертей от коронавируса. Доктор Эллисон Арвади, глава отдела здравоохранения в мэрии Чикаго, сообщил журналистам, что продолжительность жизни его темнокожих сограждан в среднем на 8,8 года меньше, чем белых.



Градоначальник Лори Лайтфут, также афроамериканка, заявила в интервью газете The Chicago Sun-Times: она боится, что коронавирус «уничтожит черный Чикаго». Она намерена отправить муниципальных инспекторов следить за соблюдением «социальной дистанции» и учредить в городе частичный комендантский час – в районах, где люди толпятся у магазинов со спиртным.



Отметим, что такого рода статистика варьируется от штата к штату и от города к городу: в Мичигане афроамериканцы составляют 14% населения, но на них приходится 33% случаев коронавируса и 41% смертей. Белые жители – около 23% зарегистрированных случаев и 28% смертей.



В Детройте же 80% населения составляют черные, и именно здесь сконцентрированы около 80% подтвержденных случаев коронавируса.



Аналогичная диспропорция наблюдается в Милуоки, штат Висконсин – одном из самых сегрегированных городов в США. Согласно исследованию института ProPublica, афроамериканцы составили почти половину из 1000 зараженных горожан по состоянию на прошлую пятницу и 81% из их 27 смертей – хотя темнокожие это лишь 26% населения штата.



Около 40% случаев смерти от коронавируса в штате Луизиане произошли в Новом Орлеане, где большинство жителей – чернокожие. Чиновники отдела здравоохранения предупреждали, что жители этого города страдают от ожирения, диабета и гипертонии, заболеваемость которыми здесь значительно выше, чем в среднем по стране – именно это делает их более уязвимыми для COVID-19.



Всего же в США сегодня насчитывается 370000 зараженных коронавирусом и 11000 умерших. Натали Портман сыграет сестер-близняшек

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