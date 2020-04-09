Апрель 9th, 2020

Великолепная Анжелика и Жоффрей де Пейрак.Как сложилась жизнь актеров

С 1964 по 1968 год во Франции по одному в год выходили фильмы по хорошо известным нам книгам Анн и Сержа Голон. В СССР в 1968 показали сразу третий фильм, «Анжелика и король», вырезав из него 30 минут эротических сцен. Через год показали первый, «Маркизу Ангелов». А оставшиеся три лишь в 1985, и то в сильно сокращённом варианте, склеив два из них в один.

Жослин Мерсье (Мишель — псевдоним актрисы) родилась 1 января 1939 в Ницце во франко-итальянской семье. Родители не одобряли желание дочери стать балериной и актрисой, но в 17 лет девушка уехала покорять Париж. По совету Чарли Чаплина Мишель учила иностранные языки, что впоследствии позволило ей сниматься в иностранных картинах.

Роли в кино были, но настоящая известность пришла лишь с Анжеликой. Ни Бардо, ни Денев не согласились на эту работу.Роль Анжелики прославила Мерсье, но и сделала ее своей заложницей. После неё у актрисы не было столь же ярких и успешных работ.

К сожалению, красота не принесла Мерсье женского счастья. Все четыре союза развалились по разным причинам и детей у актрисы нет.

Талантливый актёр, режиссёр, писатель, Робер Оссейн, урождённый Абрахам Оссейнов, родился в 1927 в семье выходцев из Российской империи. Его отец был азербайджанцем родом из Самарканда, а мама русской еврейкой из Молдавии. Оссейн свободно говорит по-русски. Все связанное с Россией, его всегда притягивало.

Он близко дружил с супругом Брижит Бардо, актёром и режиссером русского происхождения Роже Вадимом. В 1955 Робер женился на Марине Влади, будущей супруге и музе Высоцкого.

Будучи режиссером, снимал ее в своих фильмах. У пары двое сыновей, Игорь и Петр.