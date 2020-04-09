Апрель 9th, 2020

В Испании зафиксирован небывалый рост безработицы

Экономика Испании в сложном положении. Закрыто практически всё «не жизненно важное». Работают только продуктовые магазины, аптеки, ветклиники, адвокатские и бухгалтерские конторы.

Испанское правительство объявило «оплачиваемый отпуск» до середины апреля, за счет предприятий. Увольнять работников правительство запретило специальным декретом.Предложенные меры по поддержки бизнеса явно недостаточны и не конкретны.

Анонсированные для выдачи кредитов 20 млрд евро можно использовать только для оплаты зарплаты и налогов. Банки выдавать полученные деньги бизнесу в виде кредитов не торопятся, четких указаний и процедур на этот счет пока нет.

Предприниматели, не видя выхода, стали в срочном порядке банкротить предприятия и увольнять персонал. В итоге в Испании, всего за три недели, потеряло работу около 900 000 человек!

Безработица увеличилась с 2,6 миллионов до 3,5 миллионов человек (при 18 миллионах работающих).

Но даже в такой тяжелой ситуации люди проявляют солидарность и готовы поддержать наиболее пострадавших. Некоторые транспортные компании предлагают услуги перевозчиков бесплатно,а во многих магазинах можно купить продукты для малоимущих и положить их в специальную корзину.