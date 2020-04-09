Апрель 9th, 2020

В электромобиль встроили сворачиваемую солнечную панель

Французские компании ARMOR и Gazelle Tech представили прототип электромобиля с автоматически разворачивающейся тент-чехлом со встроенными солнечными панелями. Это позволяет экономить на зарядке автомобиля, пока он припаркован. По расчетам восьми часов зарядки с помощью солнечных панелей должно хватать на дополнительные 30 километров пробега.

Электромобили заметно отличаются от обычных автомобилей с технической точки зрения, но для владельцев они прежде всего отличаются пользовательским опытом. Самое заметное отличие от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания — это зарядка. Она считается одним из основных недостатков электромобилей, потому что обычно занимает много времени, хотя в новых электромобилях этот недостаток уже не так выражен, и, к примеру, Volkswagen ID3 за полчаса заряжается на 290 километров езды.

Но получение энергии от электричества — это также и возможность для инженеров по разработке новых методов зарядки. Например, в электромобилях помимо механического торможения применяется рекуперативное торможение, позволяющее заряжать аккумулятор во время езды. Кроме того, существуют проекты беспроводной зарядки электромобилей, а также электромобили с солнечными панелями, но у них панели располагаются только на капоте и крыше, а стекла остаются неиспользуемыми.

Инженеры из компаний ARMOR и Gazelle Tech придумали альтернативу такой конструкции в виде зарядного тента-чехла, который можно развернуть после парковки. Он состоит из ткани и массива из гибких солнечных панелей, расположенных в виде трех полос по всей длине тента. Суммарная площадь солнечных панелей составляет четыре квадратных метра. Тент закреплен на двух несущих стропах, соединенных с обоими бамперами. После парковки стропы могут вытянуть тент из заднего бампера и достаточно быстро натянуть на всю машину.

Прототип сделан на базе электромобиля Gazelle, который имеет запас хода 180 километров. Разработчики отмечают, что за восемь часов солнечные панели могут дать энергии, которой будет достаточно для 30 километров пробега.