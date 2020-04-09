Апрель 9th, 2020

Учёные назвали болезни, профилактикой которых служит витамин D





Учёные поделились информацией о продуктах, которые характеризуются высоким содержанием витамина D, а также о влиянии последнего на состояние человеческого здоровья.



Известно, что употребление продуктов, богатых витамином D, оказывает благотворное влияние на состояние костей, зубов и мышц. Если человек любит употреблять сыр, яйца и жирную рыбу, тогда, по заверениям врачей, он может быть уверен, что благодаря этому улучшается его здоровье.



Ученым удалось обнаружить, что продукты, которые содержат большое количество витамина D, способствуют уменьшению вероятности инфаркта или инсульта. Более того, выяснилось, что наибольшую пользу несёт именно богатая витамином D диета, а не аптечные добавки.



Исследователи опросили более 3000 человек старше 11 лет в течение месяца. Участники рассказывали, что именно они употребляют в пищу, а также в каких дозах они это делают. Исходя из предоставленных данных, рыба и яйца оказались основными источниками витамина D.



Результаты показали, что те, кто потреблял больше витамина D, имели наименьший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов или инсультов.



Исследователи обнаружили, что мужчины, рацион которых предполагал низкое содержание витамина D, чаще всего сталкивались с инсультами и инфарктами, но у женщин такой чёткой зависимости проследить не удалось. Прошлые исследования диетических добавок витамина D показали, что они не оказывают существенного влияние на человеческое здоровье.



Автор исследования Матина Кувари из Университета Харокопио в Афинах сказал: «Потребление продуктов с высоким содержанием витамина D помогает предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний. Это исследование показало, что увеличение потребления витамина D из продуктов питания может обеспечить защиту от проблем, связанных с сердцем, особенно у мужчин, в отличие от приема добавок витамина D, которые продаются в аптеках», – рассказала Матина Кувари, которая является автором исследования из Университета Харокопио в Афинах.



Напоследок эксперт добавил, что это стало одним из немногих исследований, в которых отдельно рассмотрели вопрос влияния на состояние здоровья витамина D.



Ранее «Hyser» писал о том, что эксперты поделились списком продуктов, которые ухудшают иммунитет.