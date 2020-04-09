Ученые: Поражения легких возникают и при бессимптомном течении коронавируса

Японские ученые установили, что даже у тех пациентов, которые перенесли коронавирус без симптомов, возникают поражения легких.

Как передает WJ со ссылкой на научную работу, опубликованную на портале Радиологического общества Северной Америки, специалисты провели исследования на материалах компьютерной томографии пассажиров лайнера Diamond Princess, которые переболели коронавирусом.

Согласно данным исследования, бессимптомное течение болезни было зафиксировано У 76 из 104 инфицированных. При этом у 41 человека произошли патологические изменения в легких, которые носят название «эффект матового стекла». Этот термин применяется для характеристики процессов, при которых снижается плотность легочной ткани.