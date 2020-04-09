Апрель 9th, 2020

Ученые — канабис помогает при эпилепсии





В Великобритании разрешили лекарства для людей с эпилепсией на основе каннабиса, сообщает ВВС.

Так, люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к таким лекарствам с начала 2020 года.



Известно, что лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.



Клинические испытания показали, что раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40%.



Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии – синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета.



Стоит отметить, что в Великобритании насчитывается около 8 тысяч человек с такими формами эпилепсии.



Каннабидиол — не психоактивное вещество, было обнаружено в конопле среди других каннабиноидов. Он не вызывает эйфорических эффектов.