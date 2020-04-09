Апрель 9th, 2020

Ученые из НАСА обнаружили странные вулканы в Антарктиде, которые активировались





Ледяной щит Антарктиды скрывает под собой множество тайн. Со времен первой экспедиции об этом материке слагали небылицы всех мастей — да и сейчас ученые зачастую просто не понимают, что на самом деле там происходит.



Сравнительно недавно от Антарктиды откололся айсберг весом в миллиард тонн и размером в четыре Лондона.







Исследователи полагают, что аналогичные глыбы льда будут появляться в океане все чаще и в какой-то момент начнут добираться до прибрежных городов, что приведет к весьма печальным последствиям.



Специалисты НАСА обнаружили на территории Антарктиды подлёдные вулканы — это реально климатическая бомба, взрыв которой спровоцирует такой потоп, что никакой Ноев ковчег человечеству уже не поможет.







Кое-кто из ученого сообщества полагает, что полумифическая Атлантида не затонула, а покрылась льдом во время ледникового периода, и теперь мы знаем этот материк как Антарктиду. Так ли это на самом деле пока не понятно — континент остается в принципе самым не изученным в мире.