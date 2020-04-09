Апрель 9th, 2020

Ученые Австралии нашли революционное лекарство, которое подавляет коронавирус за два дня

Группа австралийских ученых из Королевской больницы Мельбурна и университета Мораша нашла препарат, который эффективно подавляет коронавирус COVID-2019 за двое суток с момента начала применения. Результаты работы исследователей опубликованы в медицинском журнале Antiviral Research.

Речь идет о противопаразитарном препарате «Ивермектин». Он давно известен и доступен, широко используется по всему миру. В 2015 году за открытие этого лекарства была присуждена Нобелевская премия. «Ивермектин» применяется для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. Теперь ученые выяснили, что препарат обладает также противовирусным эффектом.

Лабораторные испытания показали, что «Ивермектин» останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клетках. Благодаря не токсичной одной дозе препарата концентрация вирусов в клетках через 48 часов снижается более чем на 99%. «Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных клетках по сравнению с контрольными образцами», — говорят ученые.

Отмечается, что воздействие «Ивермектина» на COVID-19 пока исследовали только в пробирке. Сейчас ученым предстоит подтвердить эффективность лекарства от коронавируса в ходе клинических испытаний. По словам исследователей, механизм, с помощью которого препарат воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно, в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.

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Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что препарат можно применять для лечения людей, минуя стадию испытаний на животных, потому что ранее его уже тестировали на человеке, проверяя противопаразитные свойства. «Если все получится с испытаниями, то это очень похоже на „волшебную“ таблетку.