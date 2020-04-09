У Зеленского выбрали ошибочную стратегию борьбы с эпижемией

Sergey Bardin, 7 апреля:
Сегодня прочел две новости, одна за другой:
1. Первая смерть от COVID-19 в ЗСУ.
Обратите внимание на цитату «…6 квітня о 6.00 вона померла. Діагноз COVID-19 у працівниці ЗСУ підтвердили ввечері 6 квітня.».
2. Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що Україна може робити більше 30 тисяч тестів на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.
Давайте я поясню, почему необходимость в массовом тестировании очень актуальна и как понять, что вспышку мы уже прощелкали и нужно переходить к следующей стадии минимизации потерь.
Для начала, что нам известно про вирус? С течением времени количество зараженных растёт, а умирает от него (или с ним, не важно) от 0,6% до 12% заразившихся (взяты крайние случаи). Также в половине случаев он проходит бессимптомно или в легкой форме, но болеющие продолжают заражать окружающих.
Если со временем количество зараженных растет, а умирает меньше половины, то при достаточном контроле заболевших, в каждый отдельный момент времени количество выздоровевших будет больше количества умерших. Да, возможны локальные вспышки среди групп риска, как например, вспышки заболеваний в домах престарелых в Италии. Однако если география заболевания покрывают всю территорию страны и заболевших более тысячи, то количество умерших превышающее количество выздоровевших четко указывает нам на недостаточность тестирования. На каждого умершего где-то ходят еще 9 выздоровевших, которые последние 2 недели прекрасно заражали окружающих.
Не надо так. Плохой контроль заболевших, а точнее, практически полное его отстутствие растягивает вспышку заболевания на месяцы. А у правительства сейчас один рецепт — тотальный карантин. Шутка про карантин и 3-е сентября может оказаться не шуткой.
Составил для вас список стран с количеством заболевших больше 1000 и количеством умерших больше количества выздоровевших:
Страна — умерло/выздоровело
Украина — 45/28
Великобритания — 5385/287
Нидерланды — 1874/258
Бразилия — 566/127
Португалия — 311/140
Швеция — 477/205
Норвегия — 78/32
Ирландия — 174/25
Эквадор — 191/100
Филлипины — 163/73
Индонезия — 209/192
Сербия — 58/0
Панама — 55/14
Доминикана — 86/33
Алжир — 173/90
Швеция и Великобритания, как страны, которые любят приводить в пример сторонники безкарантинного прохождения вспышки заболевания, особенно интересно видеть в этом списке.
А вот страны, которые тестируют всех поголовно и ограничивают не всю страну полностью, а выборочно отдельных граждан или локации, тут отсутствуют. Что наводит на мысли о том, что их стратегия была правильнее.
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