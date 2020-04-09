У Зеленского выбрали ошибочную стратегию борьбы с эпижемией





Sergey Bardin, 7 апреля:



Сегодня прочел две новости, одна за другой:

1. Первая смерть от COVID-19 в ЗСУ.

Обратите внимание на цитату «…6 квітня о 6.00 вона померла. Діагноз COVID-19 у працівниці ЗСУ підтвердили ввечері 6 квітня.».

2. Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що Україна може робити більше 30 тисяч тестів на тиждень, проте наразі потреби у масовому тестуванні немає.



Давайте я поясню, почему необходимость в массовом тестировании очень актуальна и как понять, что вспышку мы уже прощелкали и нужно переходить к следующей стадии минимизации потерь.



Для начала, что нам известно про вирус? С течением времени количество зараженных растёт, а умирает от него (или с ним, не важно) от 0,6% до 12% заразившихся (взяты крайние случаи). Также в половине случаев он проходит бессимптомно или в легкой форме, но болеющие продолжают заражать окружающих.

Если со временем количество зараженных растет, а умирает меньше половины, то при достаточном контроле заболевших, в каждый отдельный момент времени количество выздоровевших будет больше количества умерших. Да, возможны локальные вспышки среди групп риска, как например, вспышки заболеваний в домах престарелых в Италии. Однако если география заболевания покрывают всю территорию страны и заболевших более тысячи, то количество умерших превышающее количество выздоровевших четко указывает нам на недостаточность тестирования. На каждого умершего где-то ходят еще 9 выздоровевших, которые последние 2 недели прекрасно заражали окружающих.

Если обратить внимание на первую новость, можно сказать, что анализы делаются либо посмертно либо в тот момент, когда человека кладут уже под ИВЛ.

Не надо так. Плохой контроль заболевших, а точнее, практически полное его отстутствие растягивает вспышку заболевания на месяцы. А у правительства сейчас один рецепт — тотальный карантин. Шутка про карантин и 3-е сентября может оказаться не шуткой.

Составил для вас список стран с количеством заболевших больше 1000 и количеством умерших больше количества выздоровевших:

Страна — умерло/выздоровело

Украина — 45/28

Великобритания — 5385/287

Нидерланды — 1874/258

Бразилия — 566/127

Португалия — 311/140

Швеция — 477/205

Норвегия — 78/32

Ирландия — 174/25

Эквадор — 191/100

Филлипины — 163/73

Индонезия — 209/192

Сербия — 58/0

Панама — 55/14

Доминикана — 86/33

Алжир — 173/90

Швеция и Великобритания, как страны, которые любят приводить в пример сторонники безкарантинного прохождения вспышки заболевания, особенно интересно видеть в этом списке.

А вот страны, которые тестируют всех поголовно и ограничивают не всю страну полностью, а выборочно отдельных граждан или локации, тут отсутствуют. Что наводит на мысли о том, что их стратегия была правильнее.