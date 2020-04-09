Апрель 9th, 2020

Тимати решил,что он тоже может зарабатывать ,как «мамочки в декрете»

Каждый день любой пользователь социальных сетей получает массу «предложений»зарабатывать в сети. Чаще всего,под этим скрывается обычный сбор данных для какого нибудь рекламного проекта.

Рэпер Тимати посмеялся над этими рассылками.

Музыкант опубликовал фото с сыном Ратмиром. Малыш лежал в детском кресле и улыбался, пока его отец в белом костюме набирал текст на ноутбуке.

«Ой, а я вообще с малышом на руках зарабатываю 20 тысяч рублей в неделю. Разобрался за пару минут, можно даже со смартфона, ничего сложного нет: достаточно просто иметь доступ в интернет, пару часов в день и желание зарабатывать!» — потроллил Тимати спамщиков, процитировав их сообщение.

Поклонники музыканта тоже стали подшучивать. «Как-то маловато. Женщины по 50 поднимают с малышом», — с иронией отметил один из пользователей. «Да, женщинам с малышом всегда больше платят», — ответил рэпер и поставил грустный смайлик.

«Джигана не переплюнешь», — посмеялся еще один фанат Тимати. «Микро блэндинг бровей — это как чёрный пояс по Инстаграм — пока недосягаемый для меня уровень», — с издевкой написал Тимати.