Апрель 9th, 2020

США не намерены ограничивать добычу нефти

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться стабилизации на рынках энергоносителей главным образом за счет угроз ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, Вашингтон не готов ограничивать добычу американских компаний. Об этом сообщает Русский Американец.

По словам источников издания, «во время консультаций с руководителями нефтяных компаний и законодателями президент Трамп высказывался в пользу санкций на импортируемую нефть, возможно, на основании того же закона о торговле, который был использован против Китая». Эта тактика нацелена на усиление позиций США с тем, чтобы заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти, поступающей в больших объемах на рынок.

Трамп, как отмечают источники WSJ, может «отказаться от идеи введения пошлин» в случае достижения сделки о сокращении добычи или роста цен на нефть по иным причинам. При этом американская администрация считает угрозу введения пошлин одним из рычагов влияния, хотя в администрация обсуждали и более решительные меры, в том числе санкции в отношении России.

По сведениям издания, администрация сейчас не считает нужным предписывать американским компаниям сократить объемы добычи нефти. Как говорится в публикации, участие представителей США в намеченных на четверг консультациях ОПЕК+ в формате видеоконференции не планируется.

Действие соглашения ОПЕК+, державшегося на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшего стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить его не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса. В четверг в формате видеоконференции пройдет министерское совещание стран ОПЕК и не входящих в это объединение государств.