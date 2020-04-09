США не намерены ограничивать добычу нефти

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиваться стабилизации на рынках энергоносителей главным образом за счет угроз ввести пошлины на нефть из России и Саудовской Аравии, Вашингтон не готов ограничивать добычу американских компаний. Об этом сообщает Русский Американец.
По словам источников издания, «во время консультаций с руководителями нефтяных компаний и законодателями президент Трамп высказывался в пользу санкций на импортируемую нефть, возможно, на основании того же закона о торговле, который был использован против Китая». Эта тактика нацелена на усиление позиций США с тем, чтобы заставить Саудовскую Аравию и Россию сократить поток нефти, поступающей в больших объемах на рынок.
Трамп, как отмечают источники WSJ, может «отказаться от идеи введения пошлин» в случае достижения сделки о сокращении добычи или роста цен на нефть по иным причинам. При этом американская администрация считает угрозу введения пошлин одним из рычагов влияния, хотя в администрация обсуждали и более решительные меры, в том числе санкции в отношении России.
По сведениям издания, администрация сейчас не считает нужным предписывать американским компаниям сократить объемы добычи нефти. Как говорится в публикации, участие представителей США в намеченных на четверг консультациях ОПЕК+ в формате видеоконференции не планируется.
Действие соглашения ОПЕК+, державшегося на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшего стабилизировать цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить его не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса. В четверг в формате видеоконференции пройдет министерское совещание стран ОПЕК и не входящих в это объединение государств.
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