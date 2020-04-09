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Специалисты научились ловить ступени космических ракет вертолетами (видео)

Rocket Lab поймала ускоритель своей ракеты в воздухе с помощью вертолета. Испытания прошли над открытым океаном в Новой Зеландии и были признаны успешными, говорится в сообщении компании. Технологию многоразового использования ракеты уже использует SpaceX Илона Маска, однако ракеты компании при спуске используют иную схему. С помощью маневренных двигателей они тормозят и приземляются на плавучую платформу.

Rocket Lab для тех же целей использует «аэротермальное замедление». После выхода из атмосферы ракета на скорости, в 8,5 раз большей скорости звука, должна будет всего за 70 секунд затормозить до 0,01 скорости звука.

После этого первая ступень должна будет выкинуть парашюты и плавно спуститься до высоты, где ее с помощью специального троса с захватом подхватит экипаж вертолета.

В начале апреля компания провела первые испытания технологии захвата ускорителя с помощью вертолета. Во время тестирования манекен первой ступени ракеты Electron был поднят на вертолете над открытым океаном, а затем сброшен. Ускоритель раскрыл парашют, а на высоте нескольких десятков метров над Землей его поймал второй вертолет — выполнить захват удалось с первой попытки.

 

Category: Видео, Наука, Новости ﻿
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