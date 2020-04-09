Апрель 9th, 2020

Саудовская Аравия скупает акции европейских нефтяников

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в последние недели активно скупал акции четырех крупных европейских нефтекомпаний — Equinor ASA, Royal Dutch Shell Plc, Total SA и Eni SpA, считая их бумаги недооцененными в условиях спада на нефтяном рынке.

В результате, по данным источников The Wall Street Journal, PIF приобрел акции этих компаний общей стоимостью порядка $1 млрд и может продолжить покупки акций, сообщает «Финмаркет».

С начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились уже несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене). Как раз последнее обстоятельство и стало триггером к обрушению цен на нефть. К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. Позже о желании опустить цены объявили Ирак, Кувейт, ОАЭ и Нигерия.

Тем временем, констатирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, «инвесторы с нетерпением ждут от основных экспортеров решения по новой сделке сокращения добычи, призванной остановить ухудшение фундаментального баланса нефтяного рынка».

«В текущих условиях становится очевидным, что деструктивное воздействие вирусного фактора на мировую экономику будет масштабным — мировая экономика в этом году может перейти к снижению», — подчеркивает эксперт.