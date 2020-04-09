Апрель 9th, 2020

Публикацию японца, решившего математическую «суперзагадку» столетия не публиковали 8 лет

Киотский университет 3 апреля объявил о решении опубликовать в специализированном математическом журнале PRIMS работу профессора Института математических наук этого университета Мотидзуки Синъити (51 год) с доказательством считавшейся нерешённой математической суперзагадки, именуемой abc-гипотезой (гипотезой Эстерле-Массера). Гипотеза считается равной таким сложным задачам, как Великая теорема Ферма, для доказательства которой потребовалось 350 лет. Статья была отправлена в журнал около восьми лет назад, и всё это время специалисты продолжали проверять, нет ли в ней ошибок.

Гипотеза демонстрирует особые связи, возникающие между отдельными первичными факторами при анализе целых чисел a, b и их суммы – c. Сформулированная в 1985 году двумя математиками – Джозефом Эстерле во Франции и Дэвидом Массером в Швейцарии, эта гипотеза считалась важной и сложной проблемой, поскольку её доказательство прямо ведёт к прорыву в работе над целым рядом известных гипотез и теорем.В своей статье профессор Мотидзуки представил оригинальную теорию, именуемую «Интер-универсальной теорией Тейхмюллера». Одним из её следствий является решение abc-гипотезы. С начала исследования проблемы до завершения доказательства учёному потребовалось 20 лет.В августе 2012 года профессор Мотидзуки направил статью в специализированный математический журнал PRIMS и одновременно опубликовал её в интернете.

С учётом разъяснений концепций, служащих предпосылкой, объём четырёх частей составил в общей сложности около 600 страниц. Коллега Мотидзуки по институту, профессор Тамагава Акио, на пресс-конференции 3 апреля отметил: «Для доказательства он создал совершенно новую, оригинальную теорию. В рамках теории целых чисел оказанное влияние необычайно велико».В журнале PRIMS председатель редколлегии Мотидзуки отошёл от рассмотрения, и к экспертам с просьбой о проверке обращался Тамагава, который является сопредседателем. Журнал все-таки принял статью 5 февраля текущего года. Её планируется опубликовать в специальном выпуске.