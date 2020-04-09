Апрель 9th, 2020

Продукты, которые не советуют есть эндокринологи — составлен список

Эндокринологи Британии составили список продуктов, которые могут быть опасны, если у вас есть склонность к заболеваниям, пишет Sun.

Щитовидная железа — очень важный, но и очень чувствительный орган.

Причиной сбоя в ее функционировании может стать все что угодно — от вредных привычек до несбалансированного питания. Эндокринологи установили прямую связь между определенными продуктами и развитием заболеваний щитовидки. Исключите их полностью или максимально сократите порции.

1. Морская капуста и другие водоросли

Водоросли — самый богатый источник йода. Что же в этом плохого? При некоторых болезнях щитовидки врачи настоятельно рекомендуют полностью исключить из рациона морскую рыбу, морепродукты и остальные продукты, насыщенные йодом. Даже при условии, что вы здоровы и не жалуетесь на щитовидную железу, держите под контролем свое меню и не увлекайтесь блюдами с высоким содержанием йода.

2. Любая капуста

Будь то брокколи, белокочанная капуста или цветная капуста — любой капустный овощ может нарушить здоровый уровень йода в организме. Результат — щитовидная железа перестанет усваивать это вещество. Но для любителей капусты есть и радостная новость: врачи считают, что щитовидке может навредить капуста только в сыром виде. Так смело тушите, варите или запекайте этот полезный и вкусный овощ.

3. Соя

От сои и продуктов, в которых она содержится, необходимо срочно отказаться тем, кто пьет дополнительные гормоны щитовидной железы. Специалисты отмечают, что в течение некоторого времени после употребления соевых продуктов гормоны совсем не усваиваются организмом. Эндокринологи рекомендуют людям с болезнями щитовидной железы полностью исключить сою и соевые продукты из рациона.

4. Глютен

Ученые установили, что безглютеновая диета положительно влияет на самочувствие пациентов с заболеваниями щитовидки. Конечно, если вы здоровы, не стоит радикально отказываться от продуктов с глютеном. Однако регулировать их количество стоит. Попробуйте снизить долю глютеновых продуктов в рационе и посмотреть, как на это отреагирует ваш организм.

5. Некоторые виды рыбы

Среди главных врагов щитовидной железы — тунец, скумбрия и рыба-меч. В этих сортах содержится много ртути, которая напоминает йод по составу. Щитовидка обманывается и по ошибке начинает ее усваивать. В итоге накопленная в организме ртуть нарушает выработку гормонов щитовидной железы. Дальше сценарий только один — высокий риск развития опасных аутоиммунных заболеваний.

6. Сахар

Если врачи выявили у вас нарушения работы щитовидной железы, срочно сократите порции сладкого в своем рационе. Дело в том, что заболевания щитовидки повышают риск развития диабета в несколько раз. А сахар — лучший катализатор этого опасного заболевания.