Апрель 9th, 2020

Принц Гарри и Меган Маркл могут столкнуться с финансовыми трудностями

После переезда в Калифорнию,финансовое состояние герцогов Сассекских нельзя назвать стабильным. Раньше они состояли на обеспечении королевского двора Англии,но сейчас,в связи с отказом от королевских обязанностей ,они лишились этой привилегии.

Королевский эксперт сделал прогнозы относительно финансового состояния герцогов Сассекских. Омид Скуби считает, что супругам нужно срочно начать зарабатывать, иначе они не смогут обеспечивать свою безопасность.

«В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми», —говорит Скуби.

Эксперт подчеркнул, что из-за пандемии у пары могут возникнуть трудности с поиском заработка. А ведь их охрана обходится почти в пять миллионов долларов в год.

И ,кроме того,Меган Маркл и принц Гарри основали фонд, который назвали в честь сына.Это тоже влечет за собой дополнительные расходы.