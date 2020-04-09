Апрель 9th, 2020

Потап в голубой шубе и платье с разрезом вызвал фурор

Потап и Настя Каменских решили принять участие в популярном флешмобе от звезд.

Согласно правилам флешмоба, пары примеряют наряды друг друга – мужчины «перевоплощаются» в женщин, и наоборот. Потап надел черное платье и пушистую голубую шубу супруги, а также ее длинные серьги. Настя Каменских примерила костюм мужа. Видео опубликовано в Instagram артистки. «Я знаю, вы долго ждали… ловите», – подписала ролик певица.

За пару часов видео собрало более 650 тысяч просмотров и свыше 1900 комментариев. Подписчики пришли в восторг от перевоплощения артистов.

Потап с лысиной и длинными серьгами выглядел непревзойденно и это очень порадовало их поклонников. А красотке Насти любой образ к лицу. И мужской костюм в том числе.