Апрель 9th, 2020

Ольга Куриленко рассказала, как чувствует себя после преодоления коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с поклонниками новой заметкой. Звезда, которая выздоровела после инфицирования коронавирусом, рассказала, что чувствует себя хорошо.

На инстаграм-странице Ольга Куриленко опубликовала фото, на котором она нежилась на солнце. Звезда предстала перед камерой в кепке и без какого-либо макияжа. Уже в заметке актриса рассказала, что чувствует себя хорошо. За время карантина Ольга Куриленко, видимо, получила немало сообщений от поклонников, поэтому поспешила объяснить, что не будет ежедневно публиковать сообщения в сети из-за занятости.

«Спасибо за комментарии и пожелания. У меня все хорошо. Я не могу каждый день публиковать сообщения, поскольку имею очень много дел, а с детьми, как вы знаете, дел еще больше», – пояснила она.

Кроме этого, Ольга Куриленко в очередной раз призвала подписчиков носить медицинские маски на улице и соблюдать условия карантина. Сама актриса даже после выздоровления покидает свое жилище в Лондоне исключительно в маске.

«Пожалуйста, если вы выходите за продуктами – одевайте маску на лицо! Я до сих пор одеваю маску, когда выхожу… пожалуйста. Если не для себя, то для других. Ведь это так легко», – подчеркнула Ольга Куриленко.