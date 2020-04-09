Апрель 9th, 2020

Названа причина смерти внучки Кеннеди

Стала известна причина смерти внучки Роберта Кеннеди, 40-летней Мейв, которая погибла вместе со своим восьмилетним сыном Гидеоном в Чесапикском заливе на прошлой неделе. Через день после того, как спасатели нашли тело женщины, судебный следователь официально объявил о причине ее смерти — Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин утонула в результате несчастного случая.

Внучатая племянница 35-го президента США Джона Кеннеди вместе со своим сыном Гидеоном поплыла в каноэ за детским мячом, упавшим в воду, но из-за сильного ветра и, возможно, еще каких-то причин не смогла вернуться на берег. Ребенок Мейв до сих пор не найден, но надежды на спасение, по мнению властей, нет, поэтому спасательная операция прекращена.

Несчастный случай произошел рядом с домиком, где отдыхала семья Кеннеди. Спасательная операция длилась около 26 часов — все это время спасатели на вертолетах и катерах искали Мейв и Гидеона, пройдя 3 600 квадратных миль вдоль берега Чесапикского залива.

Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин с сыном Гидеоном

Мейв Кеннеди с мужем Дэвидом и семьей, в том числе детьми, Гидеоном, Габриэллой и Тоби