Апрель 9th, 2020

Медики предупреждают об опасности ,связанной употреблением антисептика для рук

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, люди стали чаще использовать антисептики для рук. Некоторые пользуются санитайзерами каждые 30 минут и даже обрабатывают ими лицо.



Но медики призывают заменить использование антибактериального геля или спрея мытьем рук с мылом. Вода и мыло в разы эффективнее в борьбе с микробами, чем антисептик.



Кроме того, от частого использования антисептических средств страдает кожа рук, лишаясь естественной жировой пленки, которая служит отличным барьером от патогенов. Чтобы избежать неприятных последствий, дерматологи рекомендуют дополнительно при уходе за руками использовать увлажняющие средства.

Так же надо быть осторожными и с растворами для дезинфекции помещений. В условиях плохого проветривания,они могут нанести существенный вред здоровью.