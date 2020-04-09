Апрель 9th, 2020

Лукашенко считает,что карантин приносит вред,а не пользу

В случае необходимости требования к тем, кого отправляют на самоизоляцию могут ужесточить. Об этом заявил президент Белоруссии.

«Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет», — предупредил белорусский лидер. Он добавил, что, несмотря на безответственное отношение к режиму изоляции многих белорусов, большинство граждан проявляют сознательность и стараются оградить себя от излишних контактов.

В нынешних условиях, считает Лукашенко, карантинные меры не принесут пользы — только вред, поскольку они не остановят распространение коронавируса, о чем свидетельствует опыт других стран. По его словам, для этого в республике избрали «очаговую тактику борьбы», одобренную ВОЗ.

«Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, — это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем — в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», — сказал Лукашенко, отметив, что государство должно помогать людям защититься в период пандемии, однако человек сам должен распоряжаться своей жизнью.