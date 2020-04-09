Апрель 9th, 2020 Коронавирус и крах рынка тяжелых наркотиков в Израиле



Закрытие воздушного сообщения между Израилем и внешним миром привело к ряду неожиданных последствий – и, среди прочего, к разрушению рынка тяжелых наркотиков в стране.



Партии наркотиков застряли в Перу и Боливии, наркокурьеры сидят без дела по домам, а организаторы сетей контрабанды подсчитывают многомиллионные убытки. Результат нетрудно предсказать. Как говорит один из дилеров: “Оставшийся кокаин начнут смешивать с джанком, и люди будут умирать как мухи”.



Дан, 45 лет, сидит в депрессии в своем пентхаусе в одной из самых престижных высоток Израиля. Дан специализировался на контрабанде жидкого кокаина из Южной Америки в Израиль – но его бизнес уже месяц как стоит. Дан говорит: “У меня куплено сотни килограммов жидкого кокаина в Боливии. Я заплати дилерам больше двух миллионов долларов, но с этим коронавирусом потеряны и деньги, и товар. Границы закрыты, дилеры не отвечают на звонки, курьеры не летают. Я потерял последние трусы на этом кризисе”.



“30 курьеров уже вылетели в Перу и Боливию. Каждый получил задаток в 5 тысяч долларов, им был оплачен отель на неделю вперед. Все эти деньги ушли в мусор, коронавирус уничтожил рынок контрабанды. Цены взлетят вверх в следующем месяце, если границу не откроют”.



Дан возглавляет крупнейшую сеть в стране по контрабанде наркотиков, и отмывает прибыли через свой автомобильный бизнес.



Оборот рынка жидкого кокаина в Израиле оценивается в 10 миллиардов шекелей в год. В бизнесе занято 30 тысяч человек. главным образом – курьеры, но также торговцы и администраторы.



Сети оперируют между Израилем и Перу, Колумбией, Бразилией и Аргентиной. Наркотики также иногда сначала перебрасывают в Париж, Рим, Мадрид и Берлин – и уже оттуда – в Израиль.



Цена килограмма кокаина в Боливии – 3 тысячи долларов. Когда его привозят в Израиль цена подскакивает до 80 или даже 100 тысяч долларов за килограмм.



Жидкий кокаин доставляется в аэропорт Бне-Гурион, а оттуда развозится по лабораториям криминальных синдикатов в Рамле, Лоде, Реховот, южном Тель-Авиве, бедуинам в Негев, Беэр-Шеву, Нагарию и Хайфу. После 24-часовой процедуры кокаиновая пудра готова для дистрибуции по всей стране.



Ашер, 30-летний обитатель Нетании – студент йешивы и наркокурьер. Он жалуется на то, что ему теперь трудно выжить – без доходов и с пятью детьми. Он говорит: “Плохая ситуация для всех – для меня. Учебой в йешиве не прокормишь пять детей. Я пять лет работаю курьером на бразильской линии. Слава тебе Господи, было на что жить. Жена думает, что я торгую бриллиантами и часто езжу за границу. Стыдно ли мне? – Мне детей кормить надо, это то, что меня интересует. Корона все разрушила, но Бог даст, переживем и ее – и я снова будут работать курьером”.



Дилеры крайне озабочены отсутствием поставок. небольшие партии по 10-20 кг все еще доставляют на оставшихся рейсах из США и Франции, но если массовые полеты не возобновятся, в следующем месяце цены на кокаин взлетят на сотни процентов. Один из дилеров говорит: “Будет дефицит кокаина – и что за этим последует? – начнут смешивать кокаин с отравой для мышей – и люди начнут умирать как мухи”.



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