Апрель 9th, 2020

Из-за коронавируса игровые компании озолотились





Из-за распространения COVID-19 всё больше людей сидят дома, а те, кто уже активно играет в видеоигры, увеличивают своё игровое время, общение в социальных сетях и траты. Аналитическая фирма Nielsen поделилась данными из опроса 3000 активных геймеров из США, Франции, Великобритании и Германии.





Опрос проводился среди геймеров на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, которые проводят за видеоиграми в среднем минимум один час в неделю и купили минимум одну копию игры за последние полгода.





20 % регулярно играющих в каждой стране теперь проводят в видеоиграх больше времени из-за COVID-19. Это особенно коснулось США, где из-за изоляции 45 % стали играть чаще. Во Франции этот показатель составил 38 %, в Великобритании — 29 %.



Совершенно очевидно, что онлайновые игры более привлекательны в такой период, ведь все дома и можно объединиться для похода в рейд или пойти в PvP с друзьями. Согласно опросу, 29 % геймеров США из-за COVID-19 предпочитают сетевые проекты. Несмотря на то, что во Франции стали играть больше, только 5 % респондентов заявили, что чаще проводят время в онлайн-проектах с друзьями, а 9 % предпочли играть в одиночку.



Траты также выросли. 39 % геймеров в США тратят больше на игры, чем ранее. 42 % отметили, что их покупки в основном цифровые. 23 % опрошенных в каждой стране тратят больше на цифровые игры, чем на коробочные.







Наконец, почти половина респондентов в США сказали, что теперь смотрят больше потокового игрового контента. 40 % французских геймеров заявили то же самое.