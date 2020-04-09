Апрель 9th, 2020

«Газпром» взял в долг миллиард евро — он уже почти год убыточен

«Газпром» второй раз за последние два месяца вышел на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.

Столкнувшись с обвальным падением экспортных доходов и проиграв суды — на 3 млрд долларов Украине и еще на 1,5 млрд долларов Польше, — российский газовый холдинг в среду спешно провел размещение еврооблигаций в евро.

Без предварительного анонса и встреч с потенциальными покупателям, которые обычно предваряют такие сделки, «Газпром» около полудня объявил сбор заявок на 5-летние бонды с ориентиром доходности в 3,375% годовых.

Инвесторам была предложена ставка заметно выше рынка. Аналогичные 5-летние бумаги за день до размещения торговались по 2,75% годовых, указывает аналитик ВТБ Капитала Станислав Боженко.

Примерно за 4 часа, к 17.00 мск, «Газпром» собрал 3 млрд евро спроса. Компания удовлетворила треть заявок — на 1 млрд евро, разместив бумаги по 2,95% годовых.

Около трети объема выкупили российские структуры, рассказал ТАСС вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Инвесторы из Германии приобрели 25% выпуска, из Великобритании — 10-15%, из Франции — 10-11%, из Швейцарии — 6-7%.

«Газпром», возможно, пытался воспользоваться моментом перед возможным соглашением по добыче нефти стран ОПЕК+, говорит портфельный управляющий ООО УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев. «Если сделка будет — оптимизм захлестнет рынки, и эмитенты пойдут», объясняет он. Иными словами, конкуренция за деньги вырастет.

С начала года объем внешних займов «Газпрома» достиг 3,1 млрд долларов. Чуть больше чем за четыре месяца компания почти 80% использовала лимит программы евробондов, составляющей 3,9 млрд долларов.

Впрочем, пока привлеченные деньги уходят на выплаты по уже имеющимся долгам: в феврале «Газпром» погасил евробонды на 800 млн долларов, в марте — на 1 млрд евро, в сентябре предстоят выплаты еще на 500 млн долларов.

Деньги нужны «Газпрому» в условиях резкого падения экспортной выручки.По итогам января-февраля поставки российского газа в дальнее зарубежье рухнули на 30%, до 24,9 млрд кубометров. Спрос снизился везде, кроме Бельгии, Венгрии и Словакии. Германия сократила закупки на 38,5%, Австрия и Нидерланды — вдвое, отчиталась ФТС.

В марте ситуация ухудшилась: карантины остановили экономику в момент, когда в хранилищах оказался рекордный избыток газа, оставшийся после самой теплой зимы за последние 150 лет.

Еще во втором квартале 2019 года «Газпром» стал убыточен с точки зрения денежных потоков: поступления от операционной деятельности перестали покрывать капитальные расходы. За апрель-июнь кассовый разрыв составил 55 млрд рублей, за июль-сентябрь увеличился до 166 млрд рублей. Данные за четвертый квартал «Газпром» еще не публиковал.

Сокращая поставки, Газпром» хотя и медленно, но сдает европейский рынок сланцевым конкурентам со сжиженным газом. Так, за 28 дней марта в ГТС Европы было поставлено 9,4 млрд кубометров регазифицированного СПГ. Для сравнения за тот же период февраля объем поставок составил 9,2 млрд кубов, а за март прошлого года- 8,6 млрд.

Увеличивает поставки и Норвегия: в марте это было 8,1 млрд кубометров против 7,9 млрд — в феврале и 7,8 — год назад.