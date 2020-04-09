Апрель 9th, 2020

Эмбер Херд грозит тюрьма за фальсификацию свидетельств против Джонни Деппа

Суд продолжает разбираться в обстоятельствах дела о клевете, поданного 56-летним Джонни Деппом против бывшей супруги, 33-летней Эмбер Херд. Адвокаты актера продолжают искать новые доказательства того, что фотографии со следами побоев, которые актрисе якобы нанес Депп в 2016 году, — не более чем фальсификация.

Выяснилось, что если представителям Джонни все же удастся убедить суд в том, что Эмбер оклеветала бывшего мужа и сама нанесла себе синяки и ссадины, то та может получить реальный тюремный срок. В соответствии с уголовным кодексом Калифорнии за дачу ложных показаний и фальсификацию фактов актриса может получить три года лишения свободы. Избежать ответственности в этом случае Херд сможет, только если докажет суду, что, совершая подобные манипуляции, она не знала о сути происходящего и действовала ненамеренно.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Представители Джонни Деппа, в свою очередь, не собираются останавливаться. Недавно они требовали привлечь к делу актера Джеймса Франко, который виделся с Херд в ночь предполагаемого нападения Деппа (об это свидетельствуют записи с видеокамер из лифта дома, где жили супруги). Франко заявил, что согласен дать показания, но уточнил, что сделает это только на условиях полной секретности. В случае утечки информации Джеймс предупредил, что будет требовать серьезную компенсацию.

В планах адвоката актера, Адама Уолдмана, также допросить экс-возлюбленного Херд Илона Маска. Исходя из записей в лифте того же дома, он видел Херд через несколько дней после предполагаемого избиения.

Пока разбирательства в суде продолжаются, на сторону Джонни Деппа встают многие звезды. Недавно в его защиту высказался друг и коллега Хавьер Бардем. Он назвал актера хорошим человеком, который оказался в ловушке лжи и манипуляции токсичных людей.

Ранее в пользу Деппа также высказались его бывшие возлюбленные — Ванесса Паради и Вайнона Райдер. Обе сказали, что знают Джонни Деппа в течение многих лет и выразили уверенность, что он не способен на насилие.