Апрель 9th, 2020

Экспериментальное лекарство от коронавируса Индия согласилась поставлять только в США и Израиль





Индия разрешила экспортировать в Израиль ингредиенты, которые используются в лекарствах, применяемых для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом.



В Израиль поступят вещества, из которых делают лекарства Плаквенил, Хлорохин и Гидроксихлорохин, применяемые при лечении малярии. Для стабилизации больных коронавирусом их стали использовать в Китае во время вспышки эпидемии, а сейчас применяют в Европе и Соединенных Штатах.



Несмотря на то, что Дональд Трамп всячески рекомендует эти средства, многие врачи считают их эффективность недоказанной. Однако, больницы сейчас пробуют разные методы в борьбе с заболеванием, которое плохо изучено.



До недавнего времени Индия отказывалась экспортировать лекарственное сырье. Однако недавно Дональд Трамп позвонил премьер-министру Индии и убедил его поставлять сырье в США.



Теперь ингредиенты поступят и в Израиль в рамках стратегического партнерства между двумя странами. Биньямину Нетаниягу удалось лично договориться с индийским премьером Нарендрой Моди о поставке. Самолет доставил в Израиль 5 тонн препарата гидроксихлорохин (Hydroxychloroquine)



https://news.israelinfo.co.il/world/85937