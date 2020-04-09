Апрель 9th, 2020

Екатерине Варнаве удается неплохо зарабатывать даже на карантине

Екатерина Варнава-это одна из тех ,не многих,звезд,которые не пострадали финансово от пандемии коронавируса. Сейчас,как никогда,телевидение стало актуальным,а Екатерина там получила работу сразу в нескольких проектах.

Во-первых, она участвует в реанимированном шоу «Танцы со звездами», а во-вторых, 9 апреля стартует игровой проект «Бой с герлс», который она ведет на пару с Александром Гудковым.

Программа представляет собой дурашливое соревнование между командами мальчиков и девочек, в числе участников медийная молодежь.Конкурсные задания призваны раскрепостить участников.

Съемки сейчас проходят в максимально защищенном режиме: зрителей в студии нет, помещения проходят регулярную санобработку.

«У меня страх за мою маму, потому что ей 75, — признается Екатерина — За себя не переживаю абсолютно. Еще переживаю за тех людей, которых я, не дай Бог, могу заразить. Ведь, как известно, можно не только заразиться, но и быть переносчиком. И сегодня я сдала тест на коронавирус и жду результаты».