Апрель 9th, 2020

Дима Билан вылечился от психоза и самоизолировался с подружкой

Как стало известно, Дима Билан вылечился от психоза и самоизолировался с подружкой. Девушка оказалась известной в широких кругах, но это было неожиданно. Билан объяснил, что знакомы они давно, а на самоизоляции им вместе просто весело.

Чтобы самоизолироваться было не так скучно, нужно найти хорошую компанию. Видимо, именно этой мыслью руководствовался Дима Билан, который решил провести этот карантин вместе с Клавой Кокой. За 38 лет жизни музыкантани одному из журналистов так и не удалось предоставить точную информацию о жизни музыканта и его личной жизни, но теперь Дима будто бы сам провоцирует СМИ и своих поклонников.

Недавно Дима и Клава выпустили совместный ролик, на котором музыкант переодевается в женскую одежду. Ну а Клава, соответственно, оказывается в костюме музыканта. Если учесть, что до этого никто из поклонников Димы не замечал его особой привязанности к Клаве или любви к ее музыки, это видео стало вдвойне провокационным.

Ну а теперь, в самый разгар карантина, исполнитель поделился новым видео в своем Instagram: на нем парочка «жарит» шашлыки. Речь не о настоящих шашлыках, а о компьютерной игре, в которую весело рубятся Дима и Клава.