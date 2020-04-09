Апрель 9th, 2020

Число подписчиков Disney+ превысило 50 миллионов

Число платных подписчиков нового потокового сервиса Disney+ превысило 50 миллионов. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает издание Collider. Несмотря на то, что до лидерства в отрасли ему еще далеко, но по темпам прироста у него нет конкурентов.

Для сравнения, количество подписчиков Netflix составляет около 160 миллионов, однако эта компания предоставляет услуги с 2007 года, тогда как Disney+ был представлен лишь в ноябре 2019 года. При этом, потоковому сервису еще только предстоит стартовать во многих странах Европы, во всей Латинской Америке, в Японии и иных странах.

«Мы действительно под впечатлением от того, как сервис Disney+ резонирует с миллионами людей по всему миру, и считаем это хорошим знаком для нашей экспансии, которая планируется в конце этого года. Хорошая история вдохновляет и поднимает настроение, и мы находимся в счастливом положении, имея возможность предоставить огромное количество замечательных и развлекательных историй, основанных на радости и оптимизме», — говорится в официальном заявлении по этому поводу.

Напомним, что Disney+ стартовал с показом первого сезона фантастического сериала «Мандалорец», в котором события происходили во вселенной «Звездных войн».