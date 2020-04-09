Апрель 9th, 2020

Букмекерская контора Parimatch предлагает делать ставки на карантин

В течение последних нескольких месяцев власти большинства стран мира вводят строгие карантинные меры с целью защитить население от пандемии нового штамма коронавируса.



В январе 2020 года на территории китайской провинции Ухань был зафиксирован всплеск неизвестного инфекционного респираторного заболевания. Позже выяснилось, что атипичная пневмония, способная повлечь летальный исход, вызвана вирусом SARS-CoV-2.

Несмотря на повсеместное закрытие границ, с начала марта очень активное распространение болезни выявлено в США, Италии, Испании и прочих государствах европейского и американского континентов. Опасность COVID-19 заключается в том, что нет ни эффективных лекарств, ни вакцины, ведь осложнение в виде вирусного воспаления легких нельзя излечить антибиотиками, как в случае в бактериальным. В связи с запретом массовых мероприятий отменены ожидаемые спортивные турниры, например, чемпионат Евро-2020 по футболу перенесен на следующий год. Однако же букмекерские конторы не растерялись и теперь предлагают пользователям ставить на события, связанные с карантином.

Ставки на карантин в букмекерской компании Parimatch

В категории «Разное» популярной букмекерской компании Parimatch появились вкладки со ставками на карантин в 4 странах: Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Также линия пополнилась событиями, связанными с возможными мировыми последствиями противоэпидемических мер. Представлены как откровенно абсурдные и даже забавные исходы, так и вполне серьезные. К первым, пожалуй, стоит отнести следующие: «В Китае появится живая Годзилла до конца апреля», «Динозавры вымерли из-за COVID-19», «Илон Маск станет создателем вакцины от вируса». Коэффициенты 250/250/200.

Тем не менее, в разделе «Мир. Карантин 2020» доступны и более реалистичные пари: «Всемирная Организация Здравоохранения объявит, что вакцина изобретена до 01.09.2020», «Вакцину от COVID придумают в КНР до конца декабря». Из-за того, что спортивные и киберспортивные соревнования отложены на неопределенный срок, контора Parimatch принимает ставки и на такие события:

«Сколько детей родится в 2020 году у самых известных футболистов»;

«Финал Лиги Европы УЕФА состоится до 1 сентября»;

«Первый гол в матче Месси и Роналду: чей он будет»;

«Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов сразятся на виртуальной арене UFC, вооружившись геймпадами Dualshock 4»!

Кроме прочего, каждый зарегистрированный клиент БК Париматч может поставить на вероятность тех или иных мероприятий из мира искусства: «Imagine Dragons даст концерт в Инстаграме до 01.05.2020», «Каннский кинофестиваль проведут в июне», «Видеоигра о борьбе с коронавирусом выйдет до конца 2020 года». В общем, вариантов для пари действительно немало.

Популярные ставки на карантин по странам

БК Parimatch также позволяет делать ставки на карантин по странам. Наиболее популярные исходы:

Беларусь «Весенний призыв отсрочат до 01.05.2020», «Соберут ли 10.000.000 BYN на благотворительном счете Минздрава для оказания помощи медицинским учреждениям», «Вакцину от COVID-19 создадут в РБ»;

Украина «Цена топлива Евро на АЗС «ОККО» в Киеве», «До 1 июня 2020 года не уберут запрет на массовые мероприятия»;

Российская Федерация «Известный журналист и блогер Юрий Дудь посвятит выпуск коронавирусу до завершения 2020 года», «Телепередача Дом 2 закроется из-за COVID-19», «Местом проведения TI10 по Дота 2 назначат Воронеж»;

Казахстан «В Казахстане объявят всеобщий карантин до 15 апреля», «Метро в Алматы закроют минимум на день до 15.04», «ВОЗ признает адраспан (могильник обыкновенный) лекарством от SARS-CoV-2»!

С полным перечнем разновидностей вы можете ознакомиться на официальном сайте букмекерской конторы.

Как поставить на карантин в БК Parimatch

Чтобы поставить на карантин в Parimatch, вам понадобится зарегистрироваться и пополнить счет. Создать аккаунт имеет право любой посетитель совершеннолетнего возраста. Контора функционирует легально и официально, поэтому в ней обязательна процедура верификации новых пользователей. Для успешного прохождения заполните профиль необходимой информацией и загрузите на сервер копию паспорта, ID-карты.

Внесение депозитов и вывод выигрышей осуществляются посредством актуальных платежных шлюзов: банковских карточек VISA и MasterCard, систем онлайн-банкинга, сервисов Skrill и Neteller, электронных кошельков Киви и Вебмани, Google Pay, Apple Pay, BTC. Владельцы мобильных устройств на базе ОС Android и iOS тоже могут авторизоваться и зарабатывать на ставках с помощью фирменного приложения. Скачайте его в соответствующем разделе сайта и установите на ваш смартфон или планшет. Преимущества ПО: низкие системные требования, адаптированный интерфейс, моментальный запуск БК с иконки на главном экране.