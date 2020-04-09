 
 
Апрель 9th, 2020

BMW более 22 года хранили под изолированным куполом

BMW более 20 лет хранили под изолированным куполом
В Германии выставили на продажу представительский BMW 7-Series E38, сохраненный под пластиковым колпаком. Машина 1998 года выпуска никогда не эксплуатировалась и находится в первозданном состоянии.

Из описания к лоту на сайте eBay указано, что это модель 740i, ее пробег за 22 года составил всего 255 км. Когда-то седан был куплен немкой 1927 года рождения, но она владела им в течение короткого времени, продав машину нынешнему владельцу — поляку.

Он перевез автомобиль к себе на родину в город Камень-Сленски (юго-запад Польши) — и законсервировал ее в гараже, облачив в защитную прозрачную капсулу с системой вентиляции. На фото видно, что в салоне и на кузове машины действительно нет пыли.

Под капотом у «экспоната» располагается 4,4-литровый «атмосферник» V8 серии M62 мощностью 282 л.с., совмещенный с 5-ступенчатым «автоматом».

Цена машины на данный момент составляет 52 170 евро, но аукцион продлится еще шесть дней — за это время цена может значительно вырасти. Продавец говорит, что готов доставить автомобиль покупателю в пределах Европы, но не готов переправлять его за океан (видимо, опасается, что тот потеряет свой первозданный лоск).

Category: Мир, Новости ﻿
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