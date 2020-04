Апрель 9th, 2020

Apple назвала лучшие игры и приложения 2019 года





Победителями стали креативные программы как от маленьких, так и от крупных разработчиков





Компания Apple определила самые лучшие мобильные приложения уходящего года. Старший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер заявил, что победителями стали разработки от различных компаний со всех концов мира. Корпорация особо отметила «креативность и прекрасный дизайн» приложений-победителей.



В категории «лучшее программное обеспечение 2019 года» победило iPhone-приложение Spectre Camera (Lux Optics). Программа работает на основе искусственного интеллекта и использует «умопомрачительное число технологий». И все – для создания качественных фотографий.



«Яблочная» корпорация отметила Flow by Moleskine (Moleskine) – «рисовалку» для iPad.



Для ноутбуков Mac награды удостоилось приложение Affinity Publisher (Serif Labs) – программное обеспечение для дизайна, которое может освоить не только специалист.



The Explorers (The Explorers Network) – приложения для Apple TV. «Визуальный инвентарь» для исследователей, художников, ученых, занимающихся вопросами окружающей среды.