Апрель 9th, 2020

Анна Седокова ответила на провокационный вопрос о сексе

Вчера состоялся прямой эфир двух подружек Анны Седоковой и Оли Поляковой. Девушки пообщались на разные темы и поделились некоторыми секретами.

Ольга задала Ане вопрос, на который она смогла ответить развёрнуто, смакуя каждую деталь. Полякова спросила «с кем секс лучше — с молодыми или мужчинами постарше?». Анна, подумав, ответила, что единственный сексуальный партнёр, который был старше её, это — муж Валентин Белькевич. Их брак длился с 2004 по 2006 год.

Артистка призналась, что после этого все её мужчины были моложе, правда, в заключении отметив, что интимная близость, все-таки, должна быть по любви.

Так же вчера отпраздновал День рождения третий ребёнок Анны, сын Гектор. Мальчику исполнилось 3 года.

В своем пожелании Аня отметила, — главное, что она не будет делать, это «ломать его».