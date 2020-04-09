Апрель 9th, 2020

Анна Седокова на грани срыва из-за вынужденной изоляции

Анна Седокова ,внезапно,разразилась отчаянным постом о том,как ей трудно находиться в замкнутом пространстве. Она призналась,что это негативно влияет на их отношения с возлюбленным. Они стали чаще ругаться.

«Наверное, хочется выть или прибить кого-то. Мы уже прошли 1001 стадию. Раскрыли все секреты. Закрыли. Научились готовить коктейли, пока не научились после них затыкаться.)

Для нас двоих работа была не то, что смысл жизни, а сама жизнь.



Все свои годы она была нашим спасением. То, что мы умеем делать и делаем 24/7. Вчера застала парня за… просмотром своих старых игр. Он спит с мячом, как в детстве, а мой мозг поломался и перестал выдавать идеи.



Успокоила статья в Times, что не я одна такая. Что наш мозг просто запутался. Сбились настройки и системы. Мои точно ) Но я надеюсь, что все этот скоро закончится, а пока я пойду искать потерявшуюся себя в книгах и музыке и очень надеюсь, что за руку с тобой»-написала Анна.

Но певица не теряет надежды,что все наладиться после карантина.