Апрель 9th, 2020

Анфиса Чехова в интересной позе зарядилась позитивом

Анфиса Чехова решила доказать,что совсем не обязательно на карантине набирать вес. На своей странице в Инстаграм Анфиса разместила несколько фото,на которых видно,что она занимается йогой.

На некоторых снимках она позирует прямо на диване, на других — опустилась на пол. Звезда согнула одну ногу в колене и отвела в сторону, руки при этом держала на уровне груди в жесте «мольбы».

Изюминкой атмосферных кадров стало, конечно же, не одухотворенное и довольное лицо Анфисы, а ее роскошная фигура. Знаменитость надела необычный комбинезон из тонкой черной ткани с прозрачными вставками, который выгодно обтянул все ее самые сочные прелести.

Примечательно, что за всем движениями хозяйки наблюдал домашний питомец — собачка породы французский бульдог по кличке Картошка.

«Самое интересное на этих фотографиях — это лицо Картошки, выразительно говорящее о том, что она думает о моей йоге»-подписала фото Чехова.