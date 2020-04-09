Апрель 9th, 2020

Алена Алена порадовала фанов видео из ванной для популярного флешмоба

Украинская рэп-исполнительница Алена Алена давно полюбилась зрителям за свою непосредственность и отсутствие комплексов. Девушка совсем не стесняется своих пышных форм и чувствует себя отлично.

Алена решила не отставать от других звезд и тоже принять участие в флешмобе с переодеванием. Пару ей составил ее друг Виктор. Они сняли ролик в ванной и он получился весьма пикантным.

В ролике, который опубликовала Алена Алена на ней надето черное боди а сверху наброшен красный халат из прозрачной ткани. Партнер девушки одетый в желтую толстовку стоит с телефоном в руке. Потом они обмениваются своими нарядами.

«Пока нет концертов, буду блогером в тренде. Виктору идет красный?» — подписала девушка свой пост, который за 10 часов набрал больше 100 тысяч просмотров.