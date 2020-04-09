Апрель 9th, 2020

Активисты подали заявление в суд о незаконном лишении украинцев их прав и свобод

Общественный деятель Сергей Бригадир сообщил у себя на страничке в Фейсбук о поданном заявлении в Государственное бюро расследований.

В документе идет речь о принятых правительством поправках в постановлении 211, касающихся борьбы с коронавирусом.

«Сегодня председатель ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко подала заявление об уголовном правонарушении со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля и всех членов правительства.

В заявлении говорится, что постановление Кабмина 211 было принято противоправным способом, без обнародования графика заседания 11 марта и без соответствующего сообщения на сайте Кабмина.

Это постановление нарушает ряд статей Конституции и ограничивает те права граждан, которые могут быть частично ограничены лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения», — написал активист.

По словам Бригадира, нанесен сознательной ущерб государству и его гражданам, которых ограничили в праве на личную неприкосновенность, свободу передвижения, мирные собрания, труд, забастовки и предпринимательскую деятельность.