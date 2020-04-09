Адель с экс-мужем поделит в суде $173 млн

Британская певица Адель отдаст бывшему мужу после развода крупную часть своего состояния, оцениваемого в 190 миллионов долларов.
Адель прожила с Саймоном Конекки восемь лет, и только три из в официальном браке. Из-за отсутствия брачного контракта между супругами и суровых бракоразводных правил Калифорнии, Адель отдаст бывшему минимум половину своих сбережений.
Согласно закону, совместно нажитое имущество во время развода должно быть поделено между мужем и женой. Большую часть состояния Адель заработала, будучи супругой Конекки.
По закону экс-мужу принадлежит половина ее денег, а из-за отсутствия брачного контракта, Конекки может претендовать на все состояние жены.
Также у бывших супругов есть недвижимость по всему миру на сумму около 19 миллионов фунтов стерлингов.
Так, у звездной пары есть два дома за 5,6 и 5,38 миллиона фунтов в Лондоне и поместье в Беверли-Хиллз пара купила за 7 миллионов фунтов стерлингов.
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