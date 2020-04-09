Апрель 9th, 2020

4 причины, по которым иностранные пациенты едут лечиться в Турцию

Многие страны мира развивают медицинский туризм. Одна из самых быстропрогрессирующих в этой области – Турция. С каждым годом всё больше пациентов посещают эту страну, чтобы укрепить здоровье, пройти обследование или лечение. Наибольшим спросом пользуются пластические операции, трансплантология, офтальмология, репродуктивная медицина. Лучшие клиники в Турции предоставляют всё более качественные услуги: как в Западной Европе, Израиле или США. При этом стоимость лечения гораздо ниже.

Почему люди едут лечиться за границу?

Что вынуждает людей ехать в другие страны, чтобы пройти лечение? В исследовании McKinsey были опрошены пациенты из нескольких государств, которые прибегают к медицинскому туризму. Автор приводит такие данные:

потребность в высокотехнологичной помощи – самая частая причина визита в клинику другой страны, её назвали 42% опрошенных;

желание получить более качественные медицинские услуги, чем те, что предлагаются на родине – 33%;

стремление уменьшить время ожидания лечения, необходимость срочной медицинской помощи – 15%;

желание сэкономить – 10%.

Указанные цифры могут меняться, в зависимости от страны. Так, в государствах с высоким уровнем экономического развития на качество медицины нареканий обычно нет, но есть претензии к стоимости услуг. В Великобритании и США проблема пациентов часто заключается в том, что они слишком долго ждут своей очереди на лечение. Жители экономически неблагополучных государств чаще страдают от низкого качества медицинской помощи. Поэтому те граждане, кто обладает достаточным уровнем финансового благополучия, отправляется за границу.

Почему всё больше людей едут в Турцию?

Есть четыре основных мотива, побуждающие человека отправиться за границу. Он желает получить услуги срочно, недорого, качественно, либо использовать недоступные на родине инновационные методы. Медицина в Турции удовлетворяет всем этим требованиям. Именно по этой причине сюда едут пациенты со всего мира. Лечение в клиниках Турции проходят как жители экономически развитых стран, так и жители государств с низким уровнем медицины.

Все потребности пациента здесь удовлетворяются:

Человек, который обращается в самые лучшие клиники Турции, получает медицинскую помощь высокого уровня.

При необходимости могут быть использованы высокотехнологичные методы лечения.

Диагностические и лечебные процедуры обходятся в разы дешевле, чем в Западной Европе, США или Японии.

Пациенты могут пройти срочное лечение в Турции: клиники охотно принимают граждан из других стран на платной основе.

В Турции есть множество курортов, развлечений, достопримечательностей. Поэтому здесь пациенты совмещают обследование или лечение с отдыхом и общим оздоровлением. Страна отличается доброжелательным отношением к иностранным туристам и высоким уровнем сервиса.

Как поехать на лечение в Турцию?

Вы можете отправиться на лечение в Турцию, воспользовавшись услугами компании Booking Health. Мы предлагаем:

Информацию об основных диагностических и лечебных программах: с помощью нашего сервиса вы можете узнать, сколько стоит лечение в Турции и в каких клиниках его можно пройти.

Индивидуальный выбор лучшего медицинского центра. Наши специалисты подберут клинику, исходя из вашего диагноза или симптомов. Мы выберем тот центр, который специализируется на определенных группах заболеваний и достигает самых высоких успехов.

Цены на лечение в Турции ниже, чем обычно.

Подготовка программы и её контроль.

Уменьшение времени ожидания лечения в Турции, возможность прохождения терапевтического курса в удобные для вас даты.

Контроль счетов и возврат неизрасходованных средств.

Коммуникация с клиникой после лечения.

Компания Booking Health предоставит сервисные услуги высокого уровня. Мы забронируем для вас гостиницу и авиабилеты, предоставим переводчика, организуем трансфер из аэропорта в клинику и обратно. Вы получите поддержку в течение всего периода пребывания в другой стране.