Апрель 9th, 2020

3 правила успешной организации переезда

Заниматься организацией переезда самостоятельно довольно волнительно. Нужно постараться ничего не забыть, тщательно упаковать вещи и хрупкие предметы, согласовать с грузчиками время/место/объем работ и учесть еще тысячу мелочей. Чтобы вам было проще сориентироваться с чего начать, мы подготовили обзор трех главных правил успешного переезда. Готовы? Тогда поехали!

Сотрудничайте с профессионалами

Найти ответственных грузчиков не так уж и просто. Организация должна быть давно на рынке, иметь ряд положительных рекомендаций от постоянных клиентов и большой автопарк грузовых такси. Мы рекомендуем обращаться в компанию «Грузодоставка». В их арсенале, помимо огромного количества автомобилей в автопарке, есть грузчики с большим опытом работ, которые упакуют и перевезут ваше имущество в целости и сохранности. Уточнить детали можно по номеру телефона +38 0 800 210-053. Когда перевозка грузов осуществляется профессионалами, переезд всегда проходит быстро, гладко и без лишних хлопот. Вам останется только расставить вещи по своим местам в новом доме.

Составляйте списки вещей и делайте маркировку коробок

Простой совет: купите маркеры разных цветов в количестве, равному комнатам. Например, для кухни возьмите зеленый, для санузла — красный и так далее. Маркируя коробки с вещами разными цветами, вам будет проще ориентироваться в них, тогда пройдет переезд не дорого и быстро. Было бы неплохо каждую коробку продублировать в блокнот, чтобы понимать общее их количество и пересчитать по окончанию разгрузки. Старайтесь всячески сократить количество баночек и коробочек, если это возможно. Например, в барабан стиральной машинки легко поместится порошок, прищепки и кондиционер для белья. В чашу мультиварки можно сложить остатки круп и макарон в упаковках, а в электрочайник поместить чайные принадлежности. Испортите ли вы бытовую технику такими лайфхаками? Вряд ли. Зато это значительно сократит количество коробок и облегчит вам распаковку вещей. Открыли барабан стиральной машинки, а там уже есть все что нужно для стирки. Удобно? Еще бы!

Разбирайте мебель

Опять же, это дело лучше доверить профессионалам компании «Грузодоставка», которые организовывают переезд под ключ. Все что разбирается, нужно разобрать и аккуратно упаковать. Обивку диванов и мягкой мебели лучше обернуть полиэтиленовой пленкой или тканью, которую не жалко. Все стекла и зеркала снимаются в обязательном порядке, их упаковывать нужно особенно тщательно.