Апрель 8th, 2020

Загадочная смерть группы на перевале в США напоминает страшную историю на перевале Дятлова

Несколько парней отправились в соседний город на бейсбольный матч. Что с ними произошло и почему четверых из них нашли мертвыми-остается загадкой уже 40 лет.

Джек Хьютт, Тед Вайхер, Джек Мадруги, Уильям Стерлинг и Генри Матиас учились вместе в Калифорнийском университете. В 1978 году компания выехала на белом “меркьюри монтего” в небольшой город Юба и остановились на заправке, чтобы заправиться и перекусить. Позже полиция найдет автомобиль в 110 км от пункта назначения.

Когда молодые люди не вернулись домой на следующий день, их родственники забеспокоились и вместе с полицией отправились на поиски. На горной дороге был найден “меркьюри монтего” – он находился далеко от пункта назначения, будто кто-то специально перегнал машину в пустынное место. В салоне нашли карты, документы и личные вещи всей компании.

Из-за сильных морозов и вьюг поиски продолжились спустя несколько месяцев. В лесу были обнаружены останки трех человек: Джека Хьютта, Джека Мадруги и Уильяма Стерлинга. Следствие установило, что все они скончались из-за переохлаждения и стали жертвами диких зверей.