Апрель 8th, 2020

Восемь стран Африки перейдут на новую единую валюту

Восемь стран Западноафриканского экономического и валютного союза (UEMOA) больше не будут использовать франк КФА и с 2020 года перейдут на новую валюту, единую для восьми стран — эко.

Об этом объявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара на общей пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Абиджане, передает агентство Анадолу.



Франк КФА в качестве денежной единицы французских владений в Западной и Экваториальной Африке был введен декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года. Уаттара добавил, что восемь африканских стран разрывают технические связи с Центробанком и казной Франции, новая валюта будет регулироваться местными структурами.



Глава Кот-д’Ивуар отметил также, что Франция отзовет своих представителей из комиссии по банковскому делу и финансовой политике Центробанка Западной Африки.



«Франция продолжит оставаться страной-гарантом в случае кризиса. В случае, если страны, перешедшие на эко, не смогут оплатить расходы на импорт, Франция сделает это, и тем самым получит право вернуться в комиссию», — сказал Уаттара.



Новая валюта эко будет использоваться в Бенине, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Мали, Нигере, Сенегале, Того и Кот-д’Ивуаре.