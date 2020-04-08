 
 
Апрель 8th, 2020

Венецианский фестиваль пройдет в назначенные сроки

Венецианский фестиваль пройдет в назначенные сроки

Как сообщает журнал Variety, организаторы Венецианского смотра не намерены из-за пандемии коронавируса переносить мероприятие и не станут проводить его в онлайн-режиме.

То есть на данный момент сроками проведения Венецианского фестиваля 2020 остаются 2—12 сентября. По словам организаторов форума, онлайн-режим может быть применен лишь к некоторым инициативам, но в остальном мероприятие пройдет в традиционном формате.

Напомним, что Италия является европейским эпицентром распространения инфекции и лидером по количеству умерших.

Также напомним, что запланированный на май Каннский МКФ был отменен и перенесен до лучших времен, когда ситуация позволит его провести.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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