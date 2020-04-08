 
 
Апрель 8th, 2020

Вчера вечером убит музыкант Александр Дацюк,основатель группы «Лесик BAND»

лесик бендТрагедия произошла во Львове в 21:00 вторника, 7 апреля.

На 57-летнего музыканта напал бездомный и нанес ножевые ранения. 

«На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода «Кинескоп», мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы «Лесик Band» (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия», -рассказал руководитель организации «Варта 1″ Игорь Зинкевич.

Он уточнил, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца.

Музыканта смогли доставить в больницу еще живым, но спасти его не удалось.

Дочь Александра Дацюка Кристина подтвердила смерть отца.

 Александр «Лесик» Дацюк в 1990 году создал во Львове группа «Лесик Band», который был очень популярным в середине 90-х. Группа известна своими хитами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія» . Эти песни раньше изучали наизусть и напевали так часто, что некоторые даже считал их народными.
«Сегодня трагически умер на

Tags: , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>