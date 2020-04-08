Апрель 8th, 2020

Вчера вечером убит музыкант Александр Дацюк,основатель группы «Лесик BAND»

Трагедия произошла во Львове в 21:00 вторника, 7 апреля.

На 57-летнего музыканта напал бездомный и нанес ножевые ранения.

«На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода «Кинескоп», мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы «Лесик Band» (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия», -рассказал руководитель организации «Варта 1″ Игорь Зинкевич.

Он уточнил, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца.

Музыканта смогли доставить в больницу еще живым, но спасти его не удалось.

Дочь Александра Дацюка Кристина подтвердила смерть отца.