Вчера вечером убит музыкант Александр Дацюк,основатель группы «Лесик BAND»

Трагедия произошла во Львове в 21:00 вторника, 7 апреля.
На 57-летнего музыканта напал бездомный и нанес ножевые ранения.
«На ул. Героев УПА, 76, на остановке бывшего завода «Кинескоп», мужчина (со слов полиции, бездомный) напал и подрезал Лесика из группы «Лесик Band» (Александр Дацюк), полиция задержала мужчину и изъяла нож, проводят следственные действия», -рассказал руководитель организации «Варта 1″ Игорь Зинкевич.
Он уточнил, что Дацюк получил два проникающих ранения в область сердца.
Музыканта смогли доставить в больницу еще живым, но спасти его не удалось.
Дочь Александра Дацюка Кристина подтвердила смерть отца.
Александр «Лесик» Дацюк в 1990 году создал во Львове группа «Лесик Band», который был очень популярным в середине 90-х. Группа известна своими хитами «Гуляли», «Співали ящури», «Кошмарний сон», «Рекет», «Весна застою», «Бразілія» . Эти песни раньше изучали наизусть и напевали так часто, что некоторые даже считал их народными.
«Сегодня трагически умер на
«Сегодня трагически умер на
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