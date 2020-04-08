Апрель 8th, 2020

В России предрекли «смерть» малого бизнеса на 80% к концу апреля

Основатель сервиса Superjob.ru, эксперт по рынку труда Алексей Захаров не исключает, что российский малый бизнес может «умереть» на 80% к концу текущего месяца из-за ограничений, введенных по стране режимом самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Более того, предупреждает эксперт, если карантинные мероприятия перекинутся на майские праздники, «или вообще до конца июня», то работы могут лишиться «20-25 млн человек», сообщает «Интерфакс».

Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро.

Реагируя на ситуацию, правительство и Банк России утвердили несколько антикризисных планов мер по поддержке экономики и граждан. В частности, были объявлены кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении, обещана финансовая помощь пострадавшим отраслям, предоставлены льготные кредиты, в том числе для выплаты зарплат, снижены социальные взносы работодателей, дана отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ зарезервировало 1,4 трлн рублей (примерно 1,25% ВВП страны) на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и реализацию антикризисных мероприятий.