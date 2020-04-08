 
 
Апрель 8th, 2020

В космосе недалеко от Земли взорвалась комета

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Комета ATLAS начала разваливаться на подлете к Солнцу. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные с помощью наземных телескопов, говорится в исследовании ученых из Калифорнийского технологического института, опубликованном на The Astronomer’s Telegram. Комета, которая также известна как C/2019 Y4, была открыта астрономами из объединения Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в декабре 2019 года. На тот момент она представляла собой тусклый объект, однако спустя всего месяц ее яркость выросла примерно в 4 тыс. раз.

Рост яркости произошел намного быстрее, чем считали ученые — в связи с этим исследователи предполагали, что C/2019 Y4 станет самой яркой кометой за последние 20 лет. Планировалось, что небесное тело можно будет увидеть с Земли при помощи простых телескопов уже в мае.

Однако последние наблюдения за объектом с помощью наземного телескопа NEXT показали, что в ходе приближения к Солнцу комета начала распадаться на несколько частей.

Астрономы считают, что причиной этого может быть разрушение ядра кометы и отделение от него крупных фрагментов или влияние негравитационных сил. В любом случае, дальнейшее разрушение приведет к сильной потери яркости кометой — скорее всего, без специального оборудования с Земли ее видно не будет.

Category: Наука, Новости ﻿
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