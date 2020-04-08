В космосе недалеко от Земли взорвалась комета

Рост яркости произошел намного быстрее, чем считали ученые — в связи с этим исследователи предполагали, что C/2019 Y4 станет самой яркой кометой за последние 20 лет. Планировалось, что небесное тело можно будет увидеть с Земли при помощи простых телескопов уже в мае.

Однако последние наблюдения за объектом с помощью наземного телескопа NEXT показали, что в ходе приближения к Солнцу комета начала распадаться на несколько частей.

Астрономы считают, что причиной этого может быть разрушение ядра кометы и отделение от него крупных фрагментов или влияние негравитационных сил. В любом случае, дальнейшее разрушение приведет к сильной потери яркости кометой — скорее всего, без специального оборудования с Земли ее видно не будет.